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Yanan binadaki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Yanan binadaki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

08:202/04/2025, Çarşamba
IHA
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Ekipler tarafından kurtarılan köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Ekipler tarafından kurtarılan köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada çıkan yangından etkilenen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa Nilüfer'de Yaylacık Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise muhtemel bir doğalgaz kaçağına karşı önlem aldı. Yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, can kaybı veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#bursa
#nilüfer
#köpek

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