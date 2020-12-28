Gündem Yangında çatısı çöken evdeki yaşlı çifti mahalleli kurtardı
İZMİR

Yangında çatısı çöken evdeki yaşlı çifti mahalleli kurtardı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında 2 ev kül oldu. Yangın nedeniyle çatısı çöken evdeki yaşlı çifti, mahalle sakinleri demir korkulukları keserek kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Demir parmaklıkları keserek yaşlı çifti kurtardılar.
Demir parmaklıkları keserek yaşlı çifti kurtardılar.

Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Barış Mahallesi 4497 sokakta bulunan tek katlı bir evde çıktı. Timur- Hatun Altınbulak çiftinin oturduğu evde başlayan yangını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın nedeniyle yaşlı çiftin evinin çatısı çökerken, mahalleli çifti kurtarmak için camdan bulunan demir korkulukları kesti. Bu sırada büyüyen alevler, Timur Altınbulak'ın oğlu olduğu öğrenilen Yüksel Altınbulak'ın evine de sıçradı.

DHA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında 2 ev kül oldu.
  • Mahalle sakinlerince iki evde bulunan 6 kişiyi tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA
Yangın nedeniyle çatısı çöken evdeki yaşlı çifti, mahalle sakinleri demir korkulukları keserek kurtardı.

'İKİ TARAFTAN DA ATEŞ ÇIKIYORDU'

Mahalle sakinlerinin bağırması üzerine sesleri duyan Kadir Tuncer (25), "Gece ses geldi, bağırıyorlardı. Biz de hemen koşturduk baktık iki taraftan da ateş çıkıyordu. Sağ tarafta yangın yoğun olduğu için çatı çöktü. Sonra canavar var bende, canavarla kepenkleri kesmeye çalıştık. Sese çıktık biz, yan taraftaki komşu bağırıyordu biz de öyle çıktık" dedi.

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