Yanımızda olun

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eyleminde 24’üncü gün geride kaldı. Oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman’da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman’dan gelen Zehra Çak (45) ile birlikte 46 oldu.

OĞLUM NE OLURSUN DÖN GEL

Fatma Bingöl

2014 yılında 14 yaşında kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Fatma Bingöl, diğer annelere çağrıda bulunarak HDP il binası önüne davet etti. Bingöl, şunları söyledi: “İstanbul’da oturuyorum, 2014’te benim oğlum gitti. Onu burada bekliyorum, ölünceye kadar da bekleyeceğim. Ben ona sesleniyorum, oğlum ben seni çok özledim, ne olursun dön gel artık. Bizi bu azaptan kurtar, ben seni çok seviyorum. Her zaman kucağım ve kapım açık.”

KORKMASINLAR KİMSEDEN

“Evlatlarımız için başımızı koyduk bu yola, asla vaz geçmeyeceğiz evlatlarımızı götüren insanlara bırakmayacağız. 24. gün sonuna kadar buradayım evlatlarımı almadan gitmeyeceğim. Bizi yalnız bırakmasınlar, bizim gibi nice analar var, hepsi çıkıp gelsinler artık, güçlerini toplasınlar, korkmasınlar kimseden. Biz kimsenin kapısında dilenmeye ve ekmek istemeye gelmedik, biz ciğerimizi istemeye geldik. Onlara da çıkıp gelsinler ve yanımızda olsunlar” dedi.

KALEM TUTAN ELLER NEDEN SİLAH TUTUYOR?

Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıftayken geçen sene kaybolan Özgür Ödümlü’nün ablası Özlem Yıldız ise kardeşine kavuşmak umuduyla Ordu’dan geldiğini anlattı. Yıldız şöyle dedi: “Şu an kalem tutan eller neden silah tutuyor? HDP’liler kardeşimi götürmüşler. Bir sene sonra öğretmen olacaktı.”

REKLAM

Kızımdan tek hatıra bu

Tunceli’den gelen Memur- Sen Başkanı Bülent Kar ve üyelerinin ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt’ta, 2014’te tekstil fabrikasında çalışırken, kaybolan ve terör örgütü PKK’nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için oturma eyleminde olan Yıldız Ballı, kızından geriye kalan gömleğiyle kameralar karşısına çıktı. Ballı, “Kızımdan tek hatıra bu gömlek kaldı. Kızımın kokusu var bunda. Vicdanlı olan bunu anlar, vicdanı olmayan anlamaz. Ben bunu yastık diye kullanıyorum. Ben Yasemin’e gelinlik giydirmek istiyorum” dedi.

Bırakın yavrularımızı

Sadiye Özbey

Malatya’da, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi. “Malatya Sivil Toplum Platformu” adı altında toplanan kadınlar adına basın açıklamasına oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan anne Sadiye Özbey de katıldı. Oğlunun 17 Eylül 2015’te Tunceli Pülümür yolunda teröristlertarafından kaçırıldığını belirten Özbey şunları söyledi: “Ben bir anneyim yüreğim, ciğerim yanıyor. Yavrumu yanımda istiyorum. Yavrularımızı versinler. PKK’ya sesleniyorum bırakın yavrularımızı, siz yollayın kendi yavrularınızı oralara. Başkalarının yavrularıyla bir şey elde edemezsiniz.”

Aşiretlerden destek

HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelere destek ziyaretleri sürüyor.

Muş’un Bidri ve Elmani aşiretlerinin liderleri ile Tunceli Memur-Sen başkan ve üyeleri, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Elmani aşireti lideri Cezmi Asya, ailelere her zaman destek olacaklarını belirterek, “Bize ne düşerse akrabamızla çevremizle aşiretimizle bu insanlarla beraberiz. Çocukları kandırıp, dağa götürdüler” dedi. Bidri aşireti lideri Fadıl Baykal ise 30 bin kişiyle ailelerin yanında olduklarını kaydederek, “Biz devletten ayrılmıyoruz. Devlet ne derse onu yaparız. Yardım için geldik. Elimizden ne gelirse canımızı da biz devlet için feda ederiz. Biz Bidri aşireti olarak en az 30 bin üyesiyle ailelerin ve devletimizin yanındayız” diye konuştu.