Yaralı karacayı köpeklerden kurtardılar

Ordu'da ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan yavru karaca, vatandaşlar tarafından bulundu.

İsmail Kartal isimli vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtulan Karaca için ilk olarak veterinere götürüldü ve burada yapılan müdahalenin ardından yaralı karaca hayata döndürülerek Ordu Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Babasının bulduğu yaralı karacaya yem ve su verdiklerini söyleyen Sevilay Kartal isimli vatandaş, “Yaralı ve kanlar içinde babam sevimli karacayı fındık bahçemizde bulmuş. Bizler de hemen veterinere götürerek tedavi ettirdik. Sonrasında evimize getirdik ve Ordu’dan gelen Milli parklar müdürlüğü yetkililerine teslim ettik. Kısa süreli bizde kaldı ve çok çabuk kendisine alıştık. Çok sevimli ve cana yakın bir hayvan” diye konuştu.