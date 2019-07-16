Gündem Yargı rüştünü ispatladı
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yargı rüştünü ispatladı

Adalet Bakanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi Zaferi, Türk Yargısı Demokrasinin Yanında" programında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, o gece Türk yargısının demokrasi nöbetini adliye koridorlarında başlattığını söyledi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Ankara Hakimevi'ndeki programda konuşan Bakan Gül, “Türk yargısı cuntacılara gereken cezanın verilmesi için talimatlar vermiştir” dedi. Darbecilere selam duran, 'sizi buraya tıkan güç böyle ceza almanızı istiyor' diyen bir yargıdan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak isteyen hain FETÖ'cüleri, darbecileri yargılayan bir yargıya kavuşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu: “Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir.”

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