Yargı rüştünü ispatladı

Ankara Hakimevi'ndeki programda konuşan Bakan Gül, “Türk yargısı cuntacılara gereken cezanın verilmesi için talimatlar vermiştir” dedi. Darbecilere selam duran, 'sizi buraya tıkan güç böyle ceza almanızı istiyor' diyen bir yargıdan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak isteyen hain FETÖ'cüleri, darbecileri yargılayan bir yargıya kavuşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu: “Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir.”

GÜNDEM Emanete sahip çıkacağız