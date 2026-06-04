15 Temmuz’un ardından 4 binden fazla hakim ve savcının ihraç edildiği yargıda yeniden FETÖ sancısı başladı. Danıştay kararıyla göreve iade edilen örgüt iltisaklı hakim ve savcılar ile farklı renklere bürünmüş kriptoların birçok dosyada tartışmalı kararlara imza attığı belirtiliyor. 17-25 Aralık, 7 Şubat MİT krizi, Selam-Tevhid gibi yargı destekli kumpasların tekrarlanmasından endişe duyuluyor.

DANIŞTAY KARARIYLA GÖREVE DÖNDÜLER

15 Temmuz ihanetinin ardından yaklaşık 4 binden fazla hakim ve savcı, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edildi. Ancak Danıştay, tartışmalı bir karara imza atarak örgütle iltisakı olduğu belirlenen 450 ismi göreve iade etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) itiraz etse de netice alınamadı.

ELEBAŞIYLA İRTİBATLI ADAMI İADE ETTİLER

Göreve iade edilen isimler arasında FETÖ ile ilişkisi ortaya saçılanlar, darbe girişiminden önce FETÖ’cülerle HTS kayıtları bulunan, tanık ifadelerinde adı geçen hakim ve savcılar vardı. Örgütün sözde elebaşları arasında yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi yapan, ByLock yazışmalarına konu olan isim bile göreve dönenler listesindeydi. Göreve iade edilen bir hakimin, hakkında FETÖ’den işlem yapılan isimlerle irtibatta olduğu, bir başka hakimin ise tutuklanan örgüt üyelerini örgütlü şekilde serbest bıraktığı tespitler arasında yer aldı.

YENİ KUMPASLAR YOLDA MI?

15 Temmuz’un üstünden 10 yıl geçmesine rağmen yargıdaki kriptoların varlığı hâlâ konuşulurken, FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcının göreve dönmesi, tabloyu daha vahim bir hale getirdi. Bu hakim ve savcıların şimdiden kritik dosyalarda tartışmalı kararlara imza attığı belirtiliyor. Geçmişte FETÖ’nün yargı uzantısıyla hayata geçirdiği “17-25 Aralık darbe girişimi”, “7 Şubat MİT krizi”, “Selam-Tevhid soruşturması”, “MİT TIR’larının durdurulması” gibi kumpasların tekrarlanmasından endişe duyuluyor.



