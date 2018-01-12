Yargıda yeniden yapılanmaya darbe

Fetullahçı Terör Örgütü’nün devlet kurumlarına sızmak için yargı ayağında hareketlenmeye geçtiği, hakim ve savcı adaylarına eğitim vermeye devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı ve devlet kurumlarına sızma planları yaptığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmanın ardından çalışmalarını hızlandıran polis, FETÖ’nün yargı sistemine sızdırmaya çalıştığı bir yapıya ulaştı.

HAKİM-SAVCI EVLERİNDEN SORUMLU

Yargı ayağındaki hareketlenmenin belirlendiği çalışmanın ardından, Fetullahçı Terör Örgütü’nün üst düzey yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve abla olarak adlandırılan bazı örgüt üyelerinin isimleri çıkarıldı. Şüphelilerin, örgütün ”Hakim-Savcı” çalışma evlerinden sorumlu oldukları öğrenildi. Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin örgüt adına faaliyet sürdüren evlerde, hâkim ve savcılık sınavına girmeye hazırlanan avukatlara eğitim verdikleri tespit edildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra operasyon kararı alındı.

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OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK

İstanbul merkezli operasyonda polis, Ankara, İzmir, Düzce ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 16 ilde 40 adrese baskın düzenlendi. Aralarında FETÖ’nün 4 üst düzey ablasının ve hakim, savcı adayı avukatların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Operasyonların genişleyeceği ve örgütün yeniden yapılanma girişimlerine yönelik karşı mücadelenin süreceği ifade edildi. Öte yandan Denizli’de “ByLock” kullandıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.