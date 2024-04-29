Yargıtay Başkanlığı seçiminde 26. tur: Yine sonuç çıkmadı

Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için

Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için

Seçimin ilk 25 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 26. tur oylaması yapıldı.