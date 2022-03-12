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Yargıtay 'yalaka' kelimesini hakaret saymadı

Kamu kurumunda görevli memurlara, 'yalaka' diyen kişiye verilen cezayı Yargıtay bozdu. Kararda ifadenin saygınlığı rencide edici değil, nezaket dışı bir hitap olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Yargıtay yalaka kelimesini hakaret saymadı
Foto: Arşiv.

Kamu kurumundaki memurlara, 'yalaka' sözünü kullanan kişiye verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu.

  • Bir iş için gittiği devlet kurumunda memurlara öfkelenen vatandaş, ‘Sizler yalakasınız’ dedi. Sinirlerini hakim olamayan vatandaş, memurları tehdit etti.

Memurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan öfkeli vatandaş ‘Tehdit ve hakaret suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

TEHDİT CEZASINA ONAY

'Tehdit' suçundan, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, ‘yalaka’ sözü sebebiyle hakaret suçundan da mahkum edildi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi ‘tehdit’ suçundan verilen cezayı onadı.

HAKARETTEN BERAAT

Yüksek Mahkeme, ‘hakaret’ suçundan verilen mahkumiyet kararını ise bozdu. Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:

  • “Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

"NEZAKET DIŞI BİR HİTAP"

Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen '’Sizler yalakasınız' şeklindeki sözlerin, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”

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