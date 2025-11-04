Yargıtay'dan emsal kamera kararı: Dairenin kapısını izleyen yöneticiye 2 yıl 6 ay hapis şoku

Dairenin kararına göre, 2015'te Bursa Yenişehir'deki bir binanın yöneticisi, apartmanın içindeki bir evin kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı. Ev sahibi, kameranın apartman yönetim odasındaki bilgisayara kayıt yaptığını, apartman yöneticisinin evine girenlerin görüntülerini kaydettiğini belirterek, şikayetçi oldu.