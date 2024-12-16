Artvin'in Şavşat ve Yusufeli, Rize'nin Çamlıhemşin, Çorum'un Bayat ve Bolu’nun Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Artvin Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.
Rize
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Çorum
Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar tatil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Bolu
Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.