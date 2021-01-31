Gündem Yarın yapılacak Kabine toplantısında neler ele alınacak? Kısıtlamalar azaltılacak mı?
POLİTİKA

Yarın yapılacak Kabine toplantısında neler ele alınacak? Kısıtlamalar azaltılacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, kısıtlamaların azaltılacağı beklentisine girdi. Yüz yüze eğitim, kısıtlamalar ve restoranlarla ilgili kararlar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek Kabine toplantısında alınacak.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede gelinen nokta ve önemli kararlar, kabine toplantısının ardından açıklanıyor.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği Kabine Toplantısında, restoran ve kafeler ile ilgili alınan kararların yeniden gündeme gelmesi ön görülüyor.

Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gözler yüz yüze eğitim, kısıtlamalar ve restoranlarla ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağında.

NELER ELE ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama çalışmaları ve ilk sonuçlara ilişkin bilgi vermesinin beklendiği Kabine toplantısında salgına yönelik tedbirler de değerlendirilecek.

  • Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelere verilecek desteklerle 15 Şubat'ta başlayacak ikinci eğitim öğretim yılı ele alınacak.

Bu kapsamda okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı da değerlendirilecek.

Kabinede ayrıca reform paketlerinin de görüşüleceği tahmin ediliyor.

Toplantı sonrası açıklamanın ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

NELER DEĞİŞEBİLİR?

Koronavirüsün seyrine bağlı olarak, kısıtlamaların değiştirmesine dair seçenekler tartışılıyor.

  • Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.

Sokağa çıkma yasağına dair saatlerin de değişebileceği konuşuluyor. Cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamarının gündüz için kaldırılması öngörülüyor.

Hafta için kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

Gündemdeki öncelikli başlıklardan biri de yüz yüze eğitim. Derslerin 15 Şubat'ta kademeli olarak başlatılması için devam eden hazırlıklar ele alınacak.

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