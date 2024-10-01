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Yasa dışı bin 89 internet adresine işlem başlatıldı

Yasa dışı bin 89 internet adresine işlem başlatıldı

17:511/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı olduğu belirlenen 1089 internet sitesine işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-30 Eylül'de 1475 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.


Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 919, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 160 ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.


Ayrıca faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 nitelikli dolandırıcılık suçu aydınlatıldı.


Bahse konu suça karışan 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Sahte ilanlar vererek dolandırıyorlardı: 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi yakalandı

8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandı. Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de operasyonlar düzenlendi. Sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen ve hesaplarında 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına film gibi operasyon

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 zanlıdan 7'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon, kurusıkı tabancaların ateşli silahlara dönüştürülerek satılması üzerine yürütüldü. Düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde tabancalar, av tüfekleri ve silah tamamlayıcı parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi; bunlardan 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tutuklananlardan İ.S.'nin çeşitli suçlardan 8 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.


#Ankara
#internet sitesi
#jandarma

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