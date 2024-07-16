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MSB duyurdu: 4'ü terör örgütleri üyesi 6 kişi hudutlarda yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terörist 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Pınar Görgü
17:04 - 16/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 17:23 - 16/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yasa dışı yollarla hudutlardan geçmeye çalışan 4'ü terörist 6 kişi yakalandı.


Hudut Kartalları geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"


#MSB
#Suriye
#DEAŞ
#FETÖ
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