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Yasa dışı yollarla hudutlardan geçmeye çalışan 4'ü terörist 6 kişi yakalandı.
Hudut Kartalları geçit vermiyor
Hudut Kartalları geçit vermiyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
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1 ساعة قبل