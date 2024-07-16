Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. MSB tarafında yapılan açıklamada; “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama-taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi.” ifadeleri kullanıldı.