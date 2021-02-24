Gündem Yasa dışı yollarla Türkiyeye girmeye çalışan ikisi terörist 9 kişi yakalandı
HATAY

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ikisi terörist 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını ve emniyet birimlerine teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirtildi.

Emniyete teslim edildiler

Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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