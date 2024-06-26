|
Gündem

Eski bakan Yaşar Yakış hayatını kaybetti

AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın vefat ettiği öğrenildi. Yakış bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

10:47 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:56 - 26/06/2024 Çarşamba
Diğer
Yaşar Yakış
Yaşar Yakış
AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı
Yaşar Yakış
tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bir diplomat olan Yakış, 2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı olma sıfatını taşıyordu.


Yaşar Yakış kimdir?


1938'de Düzce'de doğan Yakış, ilk yurt dışı görevine Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosu olarak başladı. Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliğinde çeşitli görevlerde bulundu.


1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı'na sekreterya hizmeti sağlamak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurarak başkanlık görevini üstlendi.


1988'de T.C. Riyad Büyükelçisi olarak atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 1992-1995 yıllarında Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı yaptı.


2001'de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002’deki genel seçimlerde Düzce milletvekili seçilen Yakış, 18 Kasım 2002'de Dışişleri Bakanı oldu. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde görevini Abdullah Gül'e devretti.


Milletvekilliğini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yakış, dış politika konusunda AKP'ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.




#Yaşar Yakış
#Bakan
#AK Parti
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli maaş - fark ödeme takvimi netleşti! 10-15 refah payı ve yüzde 30-40 ortalama artış...