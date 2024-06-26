AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.





Eski bir diplomat olan Yakış, 2002 yılında kurulan ilk AK Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı olma sıfatını taşıyordu.





Yaşar Yakış kimdir?





1938'de Düzce'de doğan Yakış, ilk yurt dışı görevine Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosu olarak başladı. Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliğinde çeşitli görevlerde bulundu.





1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'na, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı'na sekreterya hizmeti sağlamak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurarak başkanlık görevini üstlendi.





1988'de T.C. Riyad Büyükelçisi olarak atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 1992-1995 yıllarında Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı yaptı.





2001'de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002’deki genel seçimlerde Düzce milletvekili seçilen Yakış, 18 Kasım 2002'de Dışişleri Bakanı oldu. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde görevini Abdullah Gül'e devretti.





Milletvekilliğini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yakış, dış politika konusunda AKP'ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016'da ihraç edildi.











