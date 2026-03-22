Yaşlı adamdan bir gün sonra acı haber geldi

23:4722/03/2026, Pazar
Yaşlı adamın 21 Şubat'ta da kaybolduğu, ekiplerin 9 saatlik çalışma sonucu bulunup, yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.
Aksaray’da kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Muzaffer Sevimli’nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Sevimli için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 25 saat sürdü. Cenaze morga kaldırılırken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Olay, Ağaçören ilçesinde Göllü köyünde meydana geldi. Dün 16.00 sıralarında evinden çıkan ve geri dönmeyen Alzheimer hastası Muzaffer Sevimli’nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin 25 saatlik çalışmasında Sevimli'nin, köydeki dere yatağında cansız bedeni bulundu. Sevimli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sevimli'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, Sevimli’nin 21 Şubat'ta da kaybolduğu, ekiplerin 9 saatlik çalışma sonucu bulunup, yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



