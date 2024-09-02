Yatırımcıları desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul, gayretlerimiz neticesinde bugün kültür ve kongre turizmi açısından dünyanın gözde destinasyonlarından bir haline geldi." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane İstanbul'un açılış töreninde yaptığı konuşmada, otelin şehre, ülkeye, turizm sektörüne ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diledi. Rixos Oteller Grubunu ve Fettah Tamince'yi bu önemli yatırımları dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, "Toplam 432 odası ve 539 yatak kapasitesiyle Rixos Tersane İstanbul'un, 600 yıllık tersane İstanbul bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum." diye konuştu.

İŞ ÇEVRELERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK GÖREVİMİZDİR

Erdoğan, "Hükümet olarak bugüne kadar yatırımcılarımızın daima yanında olduk. Ülkemiz için çalışan, istihdam sağlayan Türkiye ekonomisine katkı yapan herkesi hüsnüniyetle destekledik. Her zaman şunu söyledik. Bizim için yerli, yabancı yatırımcı yoktur. Türk ekonomisine katma değer üreten yatırımcı vardır. İş çevrelerimizin önünü açmak milletimize karşı görevimizdir. Ülkemizde veya yurt dışında elde ettiği kazancı yine Türkiye ekonomisinin büyümesi için kullanan tüm müteşebbislerimizin yanındayız. Bundan sonra da iş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK

Türkiye'nin turizm potansiyelinin geçmişte iyi değerlendirilemediğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi: "Turizmi Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline getiren biz olduk. Son 22 yılda her yerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekordan rekora koştuk. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 13 milyon iken, 2023 sonunda bu sayı 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. 2002 yılında 8,5 milyar dolardan devraldığımız turizm gelirlerimizi 2023 yılında 56 milyar dolar sınırına getirdik. 2023 yılında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 17 milyon 370 bin kişidir. Geçen sene yakaladığımız ivmeyi 2024'ün ilk 6 ayında da sürdürdük. İlk 6 ayda ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış kaydetti."

TURİZMDE HEDEF 60 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde kişi başı harcama tutarına dair de bilgi vererek, "Bunda da yılın ilk yarısında 93 dolar olan rakamı şimdi 98 dolara çıkardık. Sene sonunda bu meblağın 103 dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Temmuz sonu itibarıyla ülkemize gelen turist sayısı 35 milyona ulaştı. Bölgemizde yaşanan krizlere, çatışmalara, gerilimlere rağmen hamdolsun iyi bir sezon geçiriyoruz. 2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turist sayısı hedefimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, ''Yabancı misafirlerimiz, sayısını 26’dan 58’e çıkardığımız havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini kolaylıkla ziyaret edebiliyor. İşte İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1500’ü aşan uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Sabiha Gökçen'den Antalya Havalimanı'na kadar hepsinde aynı durum söz konusu." dedi.

GASTRONOMİDE ÖNE ÇIKACAĞIZ

Erdoğan, "Senenin ilk 7 ayında Galataport İstanbul'a gelen yolcu sayısında bir önceki seneye göre yüzde 19’luk bir artış oldu. 2025 yılı için yapılan gemi rezervasyonlarına baktığımızda, önümüzdeki yıllarda İstanbul'a yolcu sayısında ciddi artışlar olacağını görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin giderek daha fazla turist çektiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz." şeklinde konuştu. Geleneksel yemek kültürünün dünyaya tanıtılması adına da pek çok çalışma yürüttüklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "İstanbul'un 2022 yılında Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık. Bunlar sadece birer başlangıçtır. Tıpkı sağlık, tıpkı savunma sanayi, tıpkı tıpkı tekstil gibi turizmde de dünya markası olana kadar durmayacağız."

Yargıda reform mesajı verecek

2024-2025 Adli Yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara İncek'teki Yargıtay yerleşkesinde düzenlenecek törenle başlayacak. Yargıtay'da yapılması planlanan adli yıl açılış resepsiyonuna toplumun farklı kesimlerinden sanatçılar, ünlü isimler ve çok sayıda yargı mensubu katılacak. Her adli yıl açılışında, yargı gündemine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan'ın, bugün de başta yeni anayasa olmak üzere pek çok başlığa değineceği öğrenildi. Erdoğan’ın, Meclis gündeminde bekleyen 9'uncu Yargı Paketi ile Kasım'da TBMM'ye sunulması beklenen 10'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı ifade edildi.

Kongre için karar günü

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. MKYK'da AK Parti'nin 8'inci büyük olağan kongre kararının alınması bekleniyor. Ramazan Bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması Mayıs 2025'te ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. Büyük kongre 31 Mart seçimlerinin ardından yapılması beklenen değişimin de işaret fişeği olacak. Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi beklenirken, kongre kararının alınması ile olağan kongre süreci işletilecek.















