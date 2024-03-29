Yavaş CHP'nin kölesi oldu

Akşener, "Hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" dedi. Akşener, İmamoğlu'na Ozan Arif'in dizeleriyle gönderme yaparak, "Ne insanlar tanıdım, hep hikaye çıktı. Kime dedi ağır bir şey, tarttım baktım, gram çıktı'. Yanına koştuğumuz dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu. Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" ifadelerini kullandı. Akşener, kendisi için Meral Abla diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ise şöyle seslendi: "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar. Bana 'abla' demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum."