Yavaş CHP'nin kölesi oldu

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, seçimlere iki gün kala Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e ağır ifadelerle yüklendi. Keçiören'de katıldığı iftar sonrasında açıklamalarda bulunan Akşener, "Mansur Yavaş kendi ağzıyla anlattı, partimizden istifa ettirdiği Ankara teşkilat mensuplarının kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları biliyorduk, itiraf etmesine şaşırdım. Pişkinliğe şaşırdım. 12 ay önce istediğimiz ancak göremediğimiz cesarete şaşırdım. Malcom X’ ev kölesinden bahsederken, 'Efendisini kendisinden bile çok seven' der. Bugün Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU HAİNLİK ETTİ
"CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da yılmadan mücadele edeceğiz" diyen Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yüklendi.
Akşener, "Hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" dedi. Akşener, İmamoğlu'na Ozan Arif'in dizeleriyle gönderme yaparak, "Ne insanlar tanıdım, hep hikaye çıktı. Kime dedi ağır bir şey, tarttım baktım, gram çıktı'. Yanına koştuğumuz dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu. Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" ifadelerini kullandı. Akşener, kendisi için Meral Abla diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ise şöyle seslendi: "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar. Bana 'abla' demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum."