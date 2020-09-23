Yavuz Bingöl'den yandaşlık eleştirilerine cevap: Yandaşlık kötü bir şey değil

Türkiye'nin sevilen türkücülerinden Yavuz Bingöl, TV100'de yayınlanan Nokta programına konuk oldu. Programda "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim." dedi.

HAYAT Yavuz Bingöl'den Erdoğan açıklaması: Tillahına kadar!

"CHP'li belediye benden yardım istedi"

Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolara 30 yıllık emeğinin olduğunu belirten Bingöl, "Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.

OYNAT 05:49 İbrahim Kalın 15 Temmuz şehitleri için okudu TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanan "15 Temmuz Kahramanlarının Türkülerini Söylüyoruz" adlı programda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile sanatçı Yavuz Bingöl, 15 Temmuz Şehitleri için "Melullenme Deli Gönül" türküsünü seslendirdiler. BiP'te paylaş

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Sosyal medyanın gündemine oturdu

Öte yandan Yavuz Bingöl'ün yandaş eleştirilerine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çok sayıda kullanıcı "Yavuz Bingöl" etiketi altında paylaşım yaptı.

OYNAT 00:15 Yavuz Bingöl'den Ahmet Kural'a: Adam ol biraz Sanatçı Yavuz Bingöl, Sıla ile Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayından sonra, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Ahmet Kural'a sert tepki gösterdi. Bingöl, 'Ahmet kuralsız. Adam ol biraz, adam' dedi. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle tanınan ve bu nedenle yıllardır çok sayıda eleştiri alan Bingöl, geçtiğimiz yıllarda Zeytin Dalı harekatına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlerden. Ayrıca sanatçı daha önce "Erdoğancı mısın?" sorusuna "Tillahına kadar" diye cevap vermişti.