Yavuz Bingöl'den yandaşlık eleştirilerine cevap: Yandaşlık kötü bir şey değil

Türkiye'nin sevilen türkücülerinden Yavuz Bingöl, TV100'de yayınlanan Nokta programına konuk oldu. Programda "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim." dedi.
"CHP'li belediye benden yardım istedi"
Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolara 30 yıllık emeğinin olduğunu belirten Bingöl, "Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyanın gündemine oturdu
Öte yandan Yavuz Bingöl'ün yandaş eleştirilerine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çok sayıda kullanıcı "Yavuz Bingöl" etiketi altında paylaşım yaptı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle tanınan ve bu nedenle yıllardır çok sayıda eleştiri alan Bingöl, geçtiğimiz yıllarda Zeytin Dalı harekatına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlerden. Ayrıca sanatçı daha önce "Erdoğancı mısın?" sorusuna "Tillahına kadar" diye cevap vermişti.