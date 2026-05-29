Yayla dönüşü facia: Otomobil dereye yuvarlandı karı-koca öldü

29/05/2026, Friday
DHA
Dereye yuvarlanan otomobil ters döndü.
Giresun’un Espiye ilçesinde yayladan dönen ailenin bulunduğu otomobilin dereye yuvarlanması sonucu sürücü Sefer Akgün ile eşi Nazmiye Akgün yaşamını yitirdi. Kazada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 19 yaşındaki Nuran Akgün yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giresun’un Espiye ilçesinde yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan otomobilde sürücü Sefer (46) ile eşi Nazmiye Akgün (43) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ericek köyünde meydana geldi. Karadoğa Yaylası’ndan dönen Sefer Akgün idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dereye yuvarlandı. Derede ters dönen araçtan kendi imkanıyla çıkan Nuran Akgün (19) yaralanırken, sürücü ile eşi Nazmiye Akgün hayatlarını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı ozerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Cenazeler ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak otopsisi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



