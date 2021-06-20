Gündem Yaz Kuran kursu için kayıtlar başlıyor 11 Temmuza kadar sürecek
EĞİTİM

Yaz Kur'an kursu için kayıtlar başlıyor: 11 Temmuz'a kadar sürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen yaz Kur'an kurslarına başvurular yarın başlıyor. Başvurular, cami, kurs veya Diyanet'in internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yüz yüze kurslardaki öğrencilerin ateşi her gün ölçülecek. Hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Haber Merkezi AA
Yaz Kuran kursu başvuruları ne zaman başlıyor?
Fotoğraf: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Çocuklarda yüz yüze eğitim

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

Gençlere eğitim online verilecek

10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak, eğitimler sadece çevrim içi olacak.

Her gün ateş ölçümü yapılacak

Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek. Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

20 Ağustos'da sona erecek

Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Yaz Kur’an Kursları 5 Temmuz'da başlıyor
GÜNDEM
Yaz Kur’an Kursları 5 Temmuz'da başlıyor
Abone Ol Google News
11 Temmuz son gün

11 Temmuz son gün

​Yaz Kur'an kursu için kayıtlar başlıyor.
Sahibini şoke etti

Sahibini şoke etti

​Keçi ağırlığının yarısı kadar süt verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dendiasın içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiyeyle ilgili konuşuyor

​Doktorlar, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

​Meteoroloji İstanbul, Ankara ve bazı illere uyarı yapıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin konuştu.
Parasızlıktan küçük <br>harflerle gazete çıkardık

Parasızlıktan küçük
harflerle gazete çıkardık

​Milli Gazete'yi kuran Hasan Aksay, Yeni Şafak'a konuştu.

​'Manevi oğlundan' teröristlere teslim olma çağrısı.

Kistik fibrozis hastalığının habercisi olabilir.

​Filistinli Henadi Halawani, yedi yıldır mescide giremiyor.

Dünyanın devleri dengeleri değiştirecek yeni rota arayışında.

​Katılım düşük geçersiz oy çok.

Uğur Hallamoğlu verdiği hayat mücadelesiyle takdir topluyor.

​Önce aşı belgesi sonra giriş izni.

​Mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı.
'Beni öldü sanıp bıraktılar'

'Beni öldü sanıp bıraktılar'

​Dolandırıcı tarafından darp edilen yaşlı kadın dehşeti yaşadı.

​Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.