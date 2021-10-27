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KARAMAN

Yedi yaşındaki madenci çocuğu Kübra: Babamı çok özledim

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 7 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci mezarları başında anıldı. Maden işçisi babası Osman Çoksöyler öldüğünde 3 aylık olan Kübra Çoksöyler (7), babasını çok özlediğini belirterek, ''Babamı görmedim ama çok özledim. Babamı çok seviyorum'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
Yedi yaşındaki madenci çocuğu Kübra: Babamı çok özledim
Maden işçisi babası Osman Çoksöyler öldüğünde 3 aylık olan Kübra Çoksöyler (7), babasını çok özlediğini belirtti.

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağında, 28 Ekim 2014’te yürekleri yakan acı yaşandı. Saat 12.15'te öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su, işçilerin bulunduğu bölümü bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi.

BABAMI ÇOK SEVİYORUM

Ölen madenciler, facianın 7’nci yıl dönümünde aileleri tarafından mezarları başında anıldı. Madenci çocukları, babalarının mezarını ziyaret etti. Onlardan biri olan Kübra Çoksöyler, babası Osman Çoksöyler öldüğünde kendisinin 3 aylık olduğunu belirterek, ''Babamı görmedim ama çok özledim. Babamı çok seviyorum'' dedi.

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Facia ocağında yeniden su birikti

ACIMIZ HALA TAZE

Kübra'nın annesi Şadiye Çoksöyler de aradan 7 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu belirterek, ''Eşim ve arkadaşları 2014 yılında maden faciasında yaşamlarını yitirdi. Şu an 7'nci yılındayız. Yıllar geçmesine rağmen acımız içimizde hala sönmüyor'' diye konuştu.
Faciada ölen Kerim Haznadar'ın eşi Zahide Haznadar da, "28 Ekim 2014 tarihinde eşimi kaybettim. 7'nci yıl dönümüne geldik. Acımız daha sönmedi. 7 yıl geçmesine rağmen hale yeni gibi'' ifadelerini kullandı.

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