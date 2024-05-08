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Yeni bir diriliş müjdesi

Yedi Hilal Derneği’nin görsel sanatçıları bir araya getirerek hazırladığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sevda Dursun
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:48 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Filistin'in 100 yılı aşkın bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı sergide, dijital sanat eserleri, enstelasyon, resim, söyleşi ve dinleti gibi farklı dallarla sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirecek bir anlam dünyası sunuluyor. Galeri olarak kullanılan tarihi hamamın altı kubbesinin her birine denk gelecek şekilde eserlerin hazırlandığı serginin metin yazarlığını yapan Yazar Ali Sürmelioğlu, “Birinci kubbede peygamberler çağından, Osmanlı’nın bölgeden çekilmesine kadar, ikinci kubbeden son kubbeye kadar da Filistin’deki krizin nasıl ortaya çıktığını ve bunun temel kırılma anlarıyla alakalı metinler inşa ettik. Dolayısıyla son kubbeye kadar krizler derinleşmesine rağmen, hikayenin finalinde ‘Kıyamet yeni bir dirilişi müjdeler’ diyerek bir anlam inşa ettik. Son noktada o yüzden Numan beyin zeytin ve ebabil enstelasyonu var” diyerek izledikleri yolu anlattı.

UMUDUN SİMGESİ ZEYTİN VE EBABİL

Küratör Numan Noyan ise, zeytin ağacı ve ebabil kuşlarından oluşan eserini şu ifadelerle anlattı: “Neredeyse bir asırdır İsrailli işgalciler Filistinlilerin zeytin bahçelerini yok ediyor. Yok edilmeye karşı varlık göstergesi olarak Filistin’in simgesi olan zeytin ağacı yerleştirmesini son noktaya koyduk. Ebabiller de gelecekteki umudu ve kurtuluşu temsil ediyor.”




#Gazze
#Yedi Hilal Derneği
#Aktüel
#Sergi
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