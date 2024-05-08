Yeni bir diriliş müjdesi

Filistin'in 100 yılı aşkın bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı sergide, dijital sanat eserleri, enstelasyon, resim, söyleşi ve dinleti gibi farklı dallarla sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirecek bir anlam dünyası sunuluyor. Galeri olarak kullanılan tarihi hamamın altı kubbesinin her birine denk gelecek şekilde eserlerin hazırlandığı serginin metin yazarlığını yapan Yazar Ali Sürmelioğlu, “Birinci kubbede peygamberler çağından, Osmanlı’nın bölgeden çekilmesine kadar, ikinci kubbeden son kubbeye kadar da Filistin’deki krizin nasıl ortaya çıktığını ve bunun temel kırılma anlarıyla alakalı metinler inşa ettik. Dolayısıyla son kubbeye kadar krizler derinleşmesine rağmen, hikayenin finalinde ‘Kıyamet yeni bir dirilişi müjdeler’ diyerek bir anlam inşa ettik. Son noktada o yüzden Numan beyin zeytin ve ebabil enstelasyonu var” diyerek izledikleri yolu anlattı.