Yeni dönem başladı

14 Mayıs seçimlerinin ardından mazbatalarını alan milletvekillerinin dün yemin etmesiyle Meclis’te 28. Dönem resmen başladı. 28. Yasama Dönemi milletvekillerinin yemin töreni için dün Meclis’te yoğun bir gün yaşandı. İlk olarak en yaşlı üye olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. Ardından Meclis Genel Kurulu, yeni milletvekillerinin yemin töreni için dün toplandı. Saat 14.00’te başlayan ve Bahçeli’nin açılışını yaptığı Genel Kurul’da yemin maratonu gece yarısına kadar sürdü.

ERDOĞAN LOCADAN İZLEDİ

Yemin töreninin bir bölümünü locadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da izledi. Genel Kurul’un açılışında Bahçeli, “Bilinmelidir ki, hepimizin ortak paydası Türkiye'dir. Müstesna gücümüzün birlik, beraberlik, kardeşlik, mutabakat ve dayanışmayla tahkim edileceği kanaatimi bilhassa sizlerle paylaşmayı zaruri addediyorum. Her anının tarih olduğu biteviye devam bir hayat akışını millet lehine çevirmenin, gelecek nesillere huzurlu, güvenli, gelişmiş, mamur ve müreffeh bir Türkiye'yi emanet etmenin hedefine tek yürek halinde kenetlenmeliyiz. Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız” dedi.

İLK YEMİN BAHÇELİ’DEN

Ardından Meclis’te ilk yemini eden Osmaniye Milletvekili olan Bahçeli yaptı. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu. Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, törende ilk olarak ant içti. Ardından kürsüye tekerlekli sandalye ile gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları yemin etti.

ESKİ BAŞKANLAR TAKİP ETTİ

Yemin törenini, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, YSK Başkanı Ahmet Yener ile yabancı misyon temsilcileri de izledi. Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve en yaşlı Geçici Meclis Başkanvekili sıfatıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Devlet Erkanı Locası'nda yer alan Erdoğan ile yan yana oturdu. Eski Meclis Başkanları Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Hikmet Çetin de töreni kendilerine ayrılan locadan takip etti.

Serap Yazıcı Özbudun. En genç milletvekili Zehra Nur Aydın.

10 saatlik maraton

* Yemin töreni yaklaşık on saat sürdü.

* Engelli ve mazeretli milletvekillerine öncelik tanındı. Bu nedenle AK Parti İstanbul milletvekilleri Serkan Bayram ve Yücel Arzen İstanbul’un sırasını beklemeden yemin etti. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da mazeret bildirerek önce ant içti.

* AK Parti listelerinden seçilen HÜDA PAR'lı vekiller AK Parti milletvekili olarak kürsüye gelerek yeminlerini gerçekleştirdi. AK Parti’den seçilen Önder Aksakal ise DSP milletvekili olarak yemini yaptı. CHP listelerinden seçilen DP, SP, Gelecek ve DEVA'lı isimler kendi partileri adına yemin etti.

* Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan vekiller ise yemin törenine katıldı ancak yemin etmedi. Bu isimler, bakanlık görevlerini sürdürdükleri için yeni kabine sonrası ilk Genel Kurul’da yemin edecekler.

* SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'yanlış yönlendirme' sonucu Basın Locası'nın üstündeki kısma geçti.

ANKARA ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

* Yemin sırası Ankara'ya geldiğinde ara verilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Erdoğan, saygı duruşu sonrası Genel Kurul’u selamlayarak, Meclis'ten ayrıldı.

* Kılıçdaroğlu da yemin sırası Antalya'ya geldiğinde Genel Kurul'dan ayrıldı.

* Yeşil Sol Parti vekillerinden bazıları kısık sesle yemin etti. Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın kısık bir sesle okuduğu yemin metnin ardından tek alkış sesi CHP sıralarından duyuldu. Sakık'ı alkışlayan CHP'li Mustafa Sarıgül, uyarılınca alkışını yarıda kesti. Sakık, Sarıgül'ü elini göğsüne götürerek selamladı.

İKİ KEZ OKUDU

* AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yemin metnini yanlış okuyarak iki kez tekrar etmek zorunda kalan ilk vekil oldu.

* DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin kürsüden ayrılırken, CHP sıralarından cılız alkış aldı. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem yemin metnini okurken tekledi. Özür dileyerek baştan başlayarak yeminini tamamladı.

MARŞA KATILMADILAR

* Gelecek Partisi'nin görme engelli Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun andı ezbere okudu.

* CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yeminden sonra Yeşil Sol Parti'lilerin elini sıktı. Yeşil Sol Partili milletvekillerinin bir bölümü, yeni yasama yılının açılış töreninde İstiklal Marşı'na eşlik etmedi.

Ayağa kalkmadı