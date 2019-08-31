Yeni göç dalgası Avrupa’yı vurur

Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, İdlib’deki saldırılara dikkat çekti. Suriye’de Esed rejiminin saldırılarının sürmesi halinde yeni bir insani felaketin yaşanabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Hatta Halep’te olduğundan daha kötüsü olabilir. Uluslararası toplum hala sessiz. Uluslararası toplumun desteğini görmemiz lazım. Seslerini çıkarmalılar, aksi halde bu durumun Avrupa’nın güvenliğiyle ilgili doğrudan sonuçları olur. Bu mülteciler Avrupa’ya ulaşırlar ki, Avrupalılar bundan çok korkuyor. İdlib’deki saldırılar Avrupa’ya yeni göç dalgası başlatabilir” dedi.

RUSYA GÜVENCE VERDİ

Rejimin, Türkiye’nin gözlem noktalarını taciz ettiğini, doğrudan hedef almadığını dile getiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuyu, Ruslarla üç gün önce Moskova’da ele aldık. Ruslar, bize rejimin saldırmayacağına dair güvence verdi. Bizim gözlem noktamız Rusya ile vardığımız mutabakat sonucu İdlib’de istikrarın sağlanması ve mutabakatın rejim, muhalefet ya da radikaller tarafından ihlal edilmesini önlemek amacıyla konuşlandırılmıştı. Rusya, bizim gözlem noktalarımıza saldırıya izin vermeyeceğini bildirdi. Bu noktalardan askerimizi çekme planımız yok.”

Equinor’a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Çavuşoğlu Trakya’da doğalgaz arama çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor’un Oslo merkezini ziyaret etti. Şirketin çalışmaları hakkında bilgi alan Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında, Equinor’un Tekirdağ’daki çalışmalarını yürüten ekibe video konferans yoluyla canlı bağlantı yapıldı.

Rejim ateşkes ilan etti



Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde Suriye rejiminin ateşkes ilan ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimi askeri birliklerinin, bugün itibarıyla tek taraflı olarak İdlib’de ateşkes ilan ettiği duyuruldu. Açıklamada, “Rusya Tarafları Uzlaştırma Merkezi, durumu istikrara kavuşturmak için Suriye ordusunun 31 Ağustos 06.00 itibarıyla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi. Öte yandan İdlib’de onbinlerce sivil, son aylarda artan saldırılarını protesto etti. Cuma namazından sonra sokağa dökülen Suriyeliler, rejim ve Rusya karşıtı sloganlar attı.