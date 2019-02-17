Yeni kriz kapıda

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı adayların ardından CHP içindeki kriz büyüyor. Parti Meclisi’nde (PM) Kılıçdaroğlu’na karşı bayrak açan 12 muhalif isim, önceki gün İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Aday ve meclis listelerinin ilçe seçim kurullarına teslim edilmesine sayılı günler kala Kılıçdaroğlu’nu telaş sardı.

PM LİSTE TESLİMİNDEN SONRA

Parti tüzüğüne göre 60 PM üyesinin 5’te 1’inin çağrı yapması durumunda bir hafta içerisinde PM’yi toplaması gereken Kılıçdaroğlu’nun muhaliflerin bu isteğini, liste teslimleri için son tarih olan 19 Şubat’tan önce yerine getirmeyeceği iddia ediliyor. Çağrı yapan PM üyeleri salı gününden önce PM’nin toplanması gerektiğini belirtirken; Kılıçdaroğlu’nun aday listesini YSK’ya teslim ettikten sonra PM’yi toplayacağı, aksi taktirde listelerin yetişmeyeceği vurgulanıyor.

YENİ İSTİFA DALGASI KAPIDA

Tabanın talebini görmezden gelip kalan adayları da kendi istediği isimlerden açıklamayı planlayan Kılıçdaroğlu’na yeni tepki ve istifaların geleceği belirtiliyor. Eğer Kılıçdaroğlu PM’yi toplayıp adaylarda değişime giderse de parti içinde muhaliflere karşı yara almış ve 31 Mart sonrasına ertelenen parti içi hesaplaşmada koltuğunu zora sokmuş olacak. Olağanüstü toplantı çağrısı sonrası 16-19 Şubat tarihleri arasında Genel Merkez’e de ziyaretçi yasağı geldi. CHP’de belediye başkan adaylarının belirlendiği PM öncesi de benzer bir yasak uygulanmıştı.

İşte o 12 üye

CHP’de Parti Meclisi’nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren üyeler şöyle: Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer.

İstifalar durmuyor

Haydar Yılmaz

Aday belirleme sürecinde CHP’de baş gösteren istifalar hız kesmiyor. Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz da dün CHP’den istifa etti. 1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz, DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP, geçtiğimiz hafta da Mustafa Sarıgül olmak üzere birçok önemli ismi DSP’ye kaptırmıştı.

KARACABEY’DE TOPLU İSTİFA

Ayfer Şahin

Bursa Karacabey İlçe teşkilatı da istifa etti. İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi, İlçe Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatla birlikte toplu halde istifa ettiklerini açıkladı. Belediye Meclis üyeliği ve ittifak sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu kararı aldıklarını belirten Çiftçi, “Karacabey’de seçim kaybetmek isteyen bazı kişilere karşı istifa ettik” dedi.