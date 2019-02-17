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POLİTİKA

Yeni kriz kapıda

12 PM üyesinin olağanüstü toplantı çağrısının ardından tüzük gereği bir hafta içinde PM’yi toplaması gereken Kılıçdaroğlu’nun ne yol izleyeceği merak konusu. Kılıçdaroğlu PM’yi toplamadan kalan adayları belirlerse yeni istifa dalgası yaşanacak. PM’yi toplayıp adaylarda değişime giderse de yara alacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı adayların ardından CHP içindeki kriz büyüyor. Parti Meclisi’nde (PM) Kılıçdaroğlu’na karşı bayrak açan 12 muhalif isim, önceki gün İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Aday ve meclis listelerinin ilçe seçim kurullarına teslim edilmesine sayılı günler kala Kılıçdaroğlu’nu telaş sardı.

PM LİSTE TESLİMİNDEN SONRA

Parti tüzüğüne göre 60 PM üyesinin 5’te 1’inin çağrı yapması durumunda bir hafta içerisinde PM’yi toplaması gereken Kılıçdaroğlu’nun muhaliflerin bu isteğini, liste teslimleri için son tarih olan 19 Şubat’tan önce yerine getirmeyeceği iddia ediliyor. Çağrı yapan PM üyeleri salı gününden önce PM’nin toplanması gerektiğini belirtirken; Kılıçdaroğlu’nun aday listesini YSK’ya teslim ettikten sonra PM’yi toplayacağı, aksi taktirde listelerin yetişmeyeceği vurgulanıyor.

YENİ İSTİFA DALGASI KAPIDA

  • Tabanın talebini görmezden gelip kalan adayları da kendi istediği isimlerden açıklamayı planlayan Kılıçdaroğlu’na yeni tepki ve istifaların geleceği belirtiliyor. Eğer Kılıçdaroğlu PM’yi toplayıp adaylarda değişime giderse de parti içinde muhaliflere karşı yara almış ve 31 Mart sonrasına ertelenen parti içi hesaplaşmada koltuğunu zora sokmuş olacak. Olağanüstü toplantı çağrısı sonrası 16-19 Şubat tarihleri arasında Genel Merkez’e de ziyaretçi yasağı geldi. CHP’de belediye başkan adaylarının belirlendiği PM öncesi de benzer bir yasak uygulanmıştı.
  • İşte o 12 üye
  • CHP’de Parti Meclisi’nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren üyeler şöyle: Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer.

İstifalar durmuyor


  • Haydar Yılmaz
  • Aday belirleme sürecinde CHP’de baş gösteren istifalar hız kesmiyor. Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz da dün CHP’den istifa etti. 1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz, DSP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP, geçtiğimiz hafta da Mustafa Sarıgül olmak üzere birçok önemli ismi DSP’ye kaptırmıştı.
  • KARACABEY’DE TOPLU İSTİFA
  • Ayfer Şahin
  • Bursa Karacabey İlçe teşkilatı da istifa etti. İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi, İlçe Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatla birlikte toplu halde istifa ettiklerini açıkladı. Belediye Meclis üyeliği ve ittifak sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu kararı aldıklarını belirten Çiftçi, “Karacabey’de seçim kaybetmek isteyen bazı kişilere karşı istifa ettik” dedi.

CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri
OYNAT 04:31
CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri
CHP, yerel seçimlerde bugüne kadar savunduğu bütün ilkelerini reddeden bir ittifakın içine girdi. Yüzlerce şehidin canına mal olan saldırılara karşı PKK'nın yanında durmaktan vazgeçmeyen HDP'liler ile CHP bugün yan yana. Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin bugün geldiği çizgiye karşı en büyük tepki ise şehit ailelerinden.
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