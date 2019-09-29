Gündem Yeni sistemin karnesi çıkarıldı
POLİTİKA

Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

Bir yılı geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri belirlendi. Eksiklikler ve atılması gereken adımlar 36 konu, 8 ana başlık altında raporlandı. Sistemin henüz çok yeni olmasına rağmen büyük bir başarıya ulaştı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında 27 çalıştay düzenlendi. Çalıştaylara farklı meslek gruplarını ve farklı kesimleri temsil eden sivil toplum örgütü temsilcileri davet edildi. 11 bin kişinin katılımı ile sistemin birinci yılına ilişkin anket çalışması da gerçekleşti. Oktay bir rapor haline getirdiği çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

VESAYETLER SON BULDU

Raporda, bir yıllık süre içinde askeri, yargı başta olmak üzere bazı kurumların hükümetler üzerindeki vesayetlerin sona erdiği bilgisi yer aldı. Yine raporda Türkiye’nin geçmişte yaşadığı anayasal sıkıntılardan bahsederek bu krizlerin de sona erdiği ifade ediliyor. Yapılan çalışmada 16 bakanlığın fotoğrafı da çekildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlık sayısı 25’ten 16’ya düşürülmüştü. Birleştirilen bakanlıklar arası koordinasyonun işleyişinde yaşanan sıkıntıya bakıldığı çalışmada, her bir bakanlık için en alt kademedeki bürokrattan bakana kadar bir yıllık karne çıkarıldı. Bakanlıklarda bir sorunun çözümünün nerede tıkandığı örneklerle açıklamalarla tespit edildiği belirtildi. Yeni dönemde bürokrasinin daha hızlanması için önemli adımlar atılacak. Bunun için işi hakkıyla yapmayan, sorunun çözümüne taş koyan bazı bürokratlarla da yollar ayrılacak. İşinin ehli olan, liyakat sahibi bürokratlar göreve getirilecek.

Erdoğan açıklayacak

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla yapacağı toplantı sonrasında raporu kamuoyuyla paylaşacak. AK Parti kaynakları yapılan çalışmalar kapsamında bir anayasal değişikliğin olmayacağını belirtti.

İlk gündem yargı reformu
GÜNDEM
İlk gündem yargı reformu
Bir kez bari Türkiyeden yana olun

Bir kez bari Türkiye'den yana olun

​CHP, HDP/PKK güvenli bölgeyi engellemek için harekete geçti.
Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

​Mısır'daki protestolar yeni bir dönemi başlatabilir.
Trumpabir engel daha

Trump'a
bir engel daha

Federal Mahkeme, Trump'ın göçmenlerle ilgili planını bozdu.
Anneler<br>vazgeçmez

Anneler
vazgeçmez

Diyarbakır'daki ​evlat nöbetinde 27.gün geride kaldı.
Bilge şenlik

Bilge şenlik

​Ödül töreninde 5 bin çocuk buluştu.
DASK’ı hatırladık

DASK’ı hatırladık

​DASK poliçe satışları 2 gün içinde yüzde 15 arttı.
Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

​Yaralananların dava açmasının önündeki engel kalktı.
Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri belirlendi.
İlk gündem<br>yargı reformu

İlk gündem
yargı reformu

​Meclis 73 gün sonra kapılarını açıyor.
Denize<br>Koral geliyor

Denize
Koral geliyor

​Elektronik harp aygıtı Koral, denize taşınıyor.
Yıkım başladı

Yıkım başladı

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Siirt'te teröre darbe

Siirt'te teröre darbe

Yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pozisyonsuz derbi

Pozisyonsuz derbi

​İkinci yarıda isabetli şutun olmadığı maç 0-0 bitti.
CHP'nin konferansında <br>PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
Külliyen reddediyoruz

Külliyen reddediyoruz

​Dışişleri Bakanlığından Yunanistan, Mısır ve GKRY'e sert tepki.
77 bina ağır hasarlı

77 bina ağır hasarlı

İstanbul'daki deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları yapıldı.

​Max Kruse seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.