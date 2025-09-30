Yeni Şafak
Yeni yönetmelik vatandaşın hakkını koruyor

Yeni yönetmelik vatandaşın hakkını koruyor

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
30/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu "İmar Hakkı Aktarımı" yönetmeliği, yapılaşma hakkı bulunmayan parsellerin eşdeğer değerle başka alanlara taşınmasına imkân tanıyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, bu düzenlemenin vatandaşın mülkiyet hakkını korurken kamu hizmet alanlarını da güçlendirdiğini belirtti. Akçam, imar hakkı aktarımının konut arzını artırarak sosyal konut politikalarına entegre edilebileceğini vurguladı. Akçam; sürecin karşılıklı rıza, devlet güvencesi ve güncel değerler üzerinden bedel tespitiyle yürütülmesinin güvenilirliği artıracağını ifade etti.


KONUT SORUNUNA ÇÖZÜM

Akçam, “Bu adım hem mülkiyet hakkını koruyor hem de şehirlerin geleceğini planlamada kamu yararını önceleyen bir vizyon sunuyor. İmar hakkı aktarımı, şehir planlamasında hem teknik hem de sosyal adaleti gözeten bir model” dedi. Düzenlemenin şehirlerin sosyal dokusunu koruyan bir yaklaşım olduğunu belirten Hakan Akçam, kullanılamayan parsellerin yapılaşma hakkının başka alanlara taşınmasının büyükşehirlerde konut üretimini teşvik edebileceğini söyledi. Akçam, “Model, arz-talep dengesini düzenleyerek sosyal konut politikalarına entegre edilebilir ve doğru planlamayla dar gelirli vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturabilir” diye konuştu.


#İmar Hakkı Aktarımı
#yönetmelik
#vatandaş
