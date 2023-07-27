Yeniden Refah Partili Bekin'den İslamofobi tepkisi: Tedbir alınmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrine yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Uluslararası kuruluşların katliama duyarsız kaldığını ve bunun da uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürü niteliğinde olduğunu ifade eden Erbakan, "İşgalci İsrail'in, Cenin Mülteci Kampı'nda uyguladığı katliamı şiddetle kınıyor ve yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.