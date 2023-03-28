Yeniden Refah'tan CHP'ye 'Erbakan' tepkisi: Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında 28 Şubat tarihinde yargılananlar için 'onurlu insanlar' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mütedeyyin kesim ile ilgili rencide edici bir tavırda bulunmayacağını iddia etti. Karamollaoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun mütedeyyin kesimi rencide edecek hiçbir adımı atmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.