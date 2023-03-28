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Yeniden Refah'tan CHP'ye 'Erbakan' tepkisi: Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, CHP Sözcüsü Faik Özktrak'ın merhum Necmettin Erbakan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Güner "Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor" dedi.

09:39 . 28/03/2023 Salı
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Melih Güner - Faik Öztrak

Melih Güner - Faik Öztrak

CHP Sözcüsü
Faik Öztrak
, partisinin genel merkezinde, "13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına, müsaade etmeyecek" ifadelerini kullanmıştı. Öztrak'ın sözlerine Yeniden Refah cephesinden ilk tepki geldi.
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı
Melih Güner
, sosyal medya hesabından Öztrak'ın sözlerine cevap verdi.

'Erbakan hocamızın adı ağzına bile yakışmıyor'

Güner açıklamasında,
''CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "Fatih Erbakan merak etmesin. Yeni Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, babası Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek." demiş ERBAKAN Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor. Ayasofya'yı müze yaparak, İstanbul Sözleşmesini geri getirerek, Çocukların Kuran öğrenmesini engelleyerek siz ancak Mücahit Kılıçdaroğlu diye bağıranları mutlu edersiniz.''
ifadelerini kullandı.

#Yeniden Refah Partisi
#Faik Öztrak
#Melih Güner
25 dakika önce
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