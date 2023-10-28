Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan’ın Mahmud ile görüşmesinde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Mahmud arasındaki görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar konuşuldu.

TERÖRLE MÜCADELE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.

CUMA NAMAZI ÜSKÜDAR’DA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camii’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Mitinge davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir çağrı da bugün düzenlecek Büyük Filistin Mitingi için yaptı.

Erdoğan, “Yarın (bugün) milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi’ne davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.











