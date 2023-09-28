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Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, bulundukları yerde oy kullanmak isteyen vatandaşların, adres değişikliklerini 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

11:01 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Depremzedelere kolaylık sağlanacak

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.


Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a: Olağanüstü tespitleri var yenildikçe siyasi zekası açılıyor
Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a: Olağanüstü tespitleri var yenildikçe siyasi zekası açılıyor

İYİ Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, muhalefetin seçim yenilgisi ve sonrasında içine düştüğü duruma sert tepki gösterdi. "İlkesiz siyasetle herkese makam mevki dağıtıldı" diyen Ağıralioğlu, CHP'nin siyasi matematiği bilmediğini söyledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'AK Parti muhalefeti dağıtmak istiyor' sözlerine gülerek tepki gösteren Ağıralioğlu, "Olağanüstü bir tespit. Demek ki siyasi zeka yenildikçe açılıyor" şeklinde konuştu. Sözlerinin devamında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP ile ittifak üzerinden de yüklenen İYİ Partili eski vekil, muhalefet temsilcilerinin topluma söyleyeceği hiçbir şeyin kalmadığını belirtti.

#Seçim
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#adres
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