Yerel seçim zirvesi

Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Zirvede 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak TBMM’de ele alınacak konuların takvimi ile yeni anayasayla, yaklaşan ve martta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmaların ağırlığı oluşturduğu öğrenildi.

SON GELİŞMELER GÜNDEMDE

ziyaretinden dönüşte Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın seçim çalışmalarına ilişkin ilk ipuçlarını vermişti. Erdoğan, ittifak olarak Türkiye genelinde 81 şehrin 81’inde de en ideal adayları bulacaklarını, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler ile deprem bölgesinde seçimde güzel bir çıkış yakalamayı hedeflediklerini vurgulamıştı. İkili lider arasında güncel gelişmelerin yanı sıra geride kalan G20 ve BM toplantıları ile Azerbaycan’ın Karabağ’da başarıyla yürüttüğü anti-terör operasyonunun da ele alındığı kaydedildi.

Yeni komutanlarla ilk MGK toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanıyor. Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirilecek.

Suud ve Mısır elçilerinden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin göreve başlayan büyükelçilerini kabul etti. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan’a güven mektubu sundu. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward’ı kabul etti. Külliye’deki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.











