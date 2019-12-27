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POLİTİKA

Yerli otomobil fabrikası Bursa'da kurulacak

Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa’da kurulacak ve 5 ayrı modelde üretim yapılacak. Projeye toplam 22 milyar TL değerinde yatırım yapılacak. Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.Bursa'da kurulacak tesislerde yılda 175 bin otomobil üretilecek. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil satın alacak. Projeyle birlikte yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli otomobil bugün yollardaki yerini alacak.
Yerli otomobil bugün yollardaki yerini alacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan göre, Bursa İlinde yapılacak olan elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan metin

Bursa'da 22 milyar TL'lik yatırım yapılacak

26 Aralık 2019 tarihli ve 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki olan Karar’ın 2. Maddesinde yatırımın niteliklerine yer verildi. Karar’da Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliğine ilişkin olarak, yatırım yerinin Bursa ili, yatırım konusunun elektrikli otomobil üretimi, başlangıç tarihinin 30 Ekim 2019 ve yatırım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 13 yıl olup yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği kaydedildi. Öte yandan, öngörülen toplam sabit yatırım tutarının 22 milyar TL olduğu belirtildi.

Yılda 175 bin otomobil

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.

Yerli otomobilin ilk görüntüsündeki bütün detaylar
OYNAT 01:00
Yerli otomobilin ilk görüntüsündeki bütün detaylar
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter sayfasından tanıtımına saatler kala yerli otomobille ilgili son detayı paylaştı. Yapılan paylaşımda aracın sürücü koltuğundaki görüntüsü ve güç aktarma sistemleri yer aldı. Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Vergi indirimi uygulaması

Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56,5'ini geçemeyecek.

Yatırıma katkı tutarı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek.

Yerli otomobil böyle mi olacak?
FOTOĞRAF 13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı.
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Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.
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Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu.
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Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi.
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27 Aralık’ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak.
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Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
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Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
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Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
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Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
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Yerli otomobil böyle mi olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.

DMO tarafından 2035'e kadar 30 bin otomobil alınacak

Karar’a göre; Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanacak. Ayrıca, alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde DMO tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanacak.

Yatırım süresi 13 yıl

  • Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.
  • Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

4 bin 323 kişiye istihdam

Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

Nitelikli personel desteği

  • Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Faiz desteği uygulaması

Bir veya birden fazla aracı kurumdan 31 Aralık 2027 tarihine kadar kullanılacak yatırım kredileri için ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak.

Faiz veya kar payı desteği, ödeme planının bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kar payı desteği sağlanacak.

Faiz veya kar payı desteği ödemelerinin yapılabilmesi için her bir ödeme öncesinde gerçekleşen sabit yatırım tutarını gösteren yeminli mali müşavir raporunun bakanlığa ibra edilmesi gerekecek.

Yatırım kapsamında kullanılacak faiz veya kar payı destekli kredi miktarı, faiz veya kar payı desteklerinin başlayacağı tarih itibarıyla gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Mevcut kredinin bakiye kısmı kadar kullanılacak refinansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmemek suretiyle, kapatılacak kredinin kullanım tarihinden itibaren bu kararda belirtilen süreyi aşmamak koşuluyla faiz veya kar payı desteğinden yararlandırılabilecek.

Tamamlama vizesi

  • Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.
  • Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre (ek süre dahil) içerisinde gerçekleştirilememesi halinde yatırımcı sorumlu olacak.
  • Yatırımcının destek kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise ilgili kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak.
  • Yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; bu karar kapsamında faiz veya kar payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği kullandırılması halinde söz konusu destekler için belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülecek ve varsa fazladan yararlandırılan destekler geri alınacak.
  • Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının gerçekleştirilmesi amacıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar en az 3 milyar 500 milyon lira tutarında nakit sermayenin ortaklarca şirkete ödendiği yeminli mali müşavir raporu ile bakanlığa bildirilecek.
  • Destek kararı veya yatırım teşvik belgesinde yer alan bilgiler firma talebine müteakip bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmeye istinaden revize edilebilecek.

Türkiye'nin otomobilinden ilk videolu paylaşım: Direksiyonunda biz varız!
OYNAT
Türkiye'nin otomobilinden ilk videolu paylaşım: Direksiyonunda biz varız!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, “Direksiyonunda biz varız!”, “Her Şeyiyle Bizim” “Yeniliğe Yolculuk” ve “Türkiye'nin Otomobili” etiketleri ile bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.

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