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POLİTİKA

Yerli SİHA'lar Kuzey Irak üzerinde uçuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde teröristlere göz açtırmıyor. 13 vatandaşımızın haince katledilmesinin ardından Gara bölgesi abluka altına alındı, yerli SİHA'lar bölgede kuş uçurtmuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'ları.
Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'ları.

Geçtiğimiz hafta 13 sivil vatandaşın Gara'da şehit edilmesiyle Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirdi. Bölgede gizlenen teröristler İHA ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi. Bölgede devam eden hava harekatlarıyla birlikte, Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı ise 61'e yükseldi. Operasyonlar kararlılıkla devam ederken bölge ablukaya alındı.

Son terörist temizlenene kadar

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sonucunda Gara bölgesindeki SİHA'ların radar görüntüleri, operasyonların son terörist temizleninceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini gözler önüne serdi.

Sığınaklara ve tünellere indiler

Terör örgütünün elebaşları propaganda videolarını daha önce açık havada kaydederken son yıllarda yeraltı tünel ve sığınaklarını kullanmaları dikkat çekiyor.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan.

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