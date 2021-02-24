Yerli SİHA'lar Kuzey Irak üzerinde uçuyor

CHP'li Tanrıkulu'ndan yeni ABD yönetimi üzerinden tehdit: Yeni fezlekelerin (HDP'lilere yönelik) sonuçları ağır olur

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu Halk TV'de yaptığı konuşmada dokuz HDP'li hakkında TBMM'ye sunulan fezlekelere ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Yeni ABD yönetimi üzerinden atıfta bulunan Tanrıkulu 'ABD'de değişen bir yönetim var. Bu yargılamaların sonu ağır olur. Bundan biz etkilenmeyiz sorumlu hükümettir' dedi.

