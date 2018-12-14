Yerli ve milli teknelerle Haliç'e can geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Haliç Çevre Koruma Projesi” ismiyle başlattığı projeye yerli ve milli tekne filolarıyla 20 yıldır devam ediyor. 2005 yılında kiraladıkları teknelerle deniz yüzeyindeki pisliği temizlemeye başlayan Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, 2010 yılında yetersiz kalan teknelerden dolayı yerli bir projeye imza atarak İstanbul denizinin yapısına uygun tekneleri Tuzla’da üretti. Bugün 9’a ulaşan yerli teknelerle deniz yüzeyinden 5 yılda 24 bin 64 metreküp atık toplandı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlandı. Öte yandan Haliç’te denizatı, denizyıldızı, yunus balığı gibi 20’den fazla deniz canlısı görülmeye başladı. Yeni Şafak’a kapılarını açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ(İSTAÇ), Haliç için özel üretilen 2 yeni tekneyi tanıttı.

FİLOYA İKİ YERLİ TEKNE DAHA

Daha önce tekneden insan gücüyle temizlenen çöplerin yerli araçlarla birlikte çok daha konforlu ve rahat bir şekilde toplandığını söyleyen Deniz Hizmetleri Şefi Alp Tekin Erdem, “2005 yılında kiralık teknelerle deniz yüzeyini temizlemeye başladık. Ama tekneler toplamaya uygun değildi. Türk mühendis arkadaşlar da bizim için denizlerimize uygun tekneler tasarladı. Son olarak 3 küçük tekne siparişi verildi. İkisi teslim edilen tekneler öncekilere göre çok daha küçük ve hafif. Bu özellikleri sayesinde araçlara konularak da baraj ve su havzalarının temizliği sağlanacak. Ayrıca, Boğaz’ın akıntısına uygun, manevrası kuvvetli teknelerle deniz yüzeyi temizliğine devam edeceğiz” dedi.

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ÇÖP GAZA ÇEVRİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, insanlar ile deniz canlılarının sağlığını korumak için her gün 5 milyon metrekare deniz yüzeyi ve 515 kilometrekarelik alanda kıyı temizliği yapıyor. Sıfır atık hedefiyle yola çıkan İBB, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ’a bağlı 186 kişiden oluşan 31 mobil ekip ve 8 adet yerli tasarım deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYT) ile yakından kontrol ediliyor. Yerli üretim 8 adet DYT’lerle bu yılın ilk 11 ayında denizlerden 3 bin 945 metreküp atık toplanarak İSTAÇ’ın geri dönüşüm merkezlerine gönderildi. Burada ayrıştırılan atıklardan çöp gazı elde ediliyor.

Açık denizde çalışma yeteneğine sahip mevcut DYT’ler de Haliç’ten çıkarılarak Marmara kıyılarında daha çok noktaya yönlendirilecek.

YENİ DYT’LER TAŞINABİLİR

Manevra kabiliyeti yüksek yeni Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri Özellikle yoğun yağışlar sonrası dere ağızlarında biriken ve deniz yüzeyinde kirlilik meydana getiren çöplerin toplanması, tekne trafiğinin yoğun olduğu Haliç ve limanlar gibi dar alanlarda manevra kabiliyeti yüksek teknelere ihtiyaç duyulması ve Marmara’nın uç noktalarında daha sık temizlik yapma ihtiyacı nedeniyle 2 yeni DYT yaptırıldı. Yeni DYT’ler daha hızlı hareket kabiliyetine sahip ve Haliç’e yerleştirilmek suretiyle buranın temizliğine daha fazla katkı sağlayacak. Yeni DYT’lerin taşınması kolay olduğundan, ihtiyaç duyulduğunda Şile, Silivri gibi uzak noktalara karadan taşınarak liman içlerinde temizlik çalışmalarında kullanılabilecek.