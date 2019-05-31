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ANKARA

​Yerli ve Milli üretim olan L-UMTAS'tan hareketli hedefe tam isabet

Yerli ve milli üretim L-UMTAS füzesiyle hareketli hedefe tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Bartın' korvetinden, L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta, 'ALBATROS-K' süratli su üstü dronunun tam isabetle vurulduğunu açıkladı. Hareketli drone'un vurulma anı kameraya da yansıdı.

Haber Merkezi DHA
L-UMTAS füzesinden hedefe tam isabet
L-UMTAS füzesinden hedefe tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB),Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Bartın' korvetinden, L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta, 'ALBATROS-K' süratli su üstü dronunun tam isabetle vurulduğu açıklandı.

'ALBATROS-K' süratli su üstü dronu
  • Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüntüler de paylaşılarak, "TCG BARTIN Korvetimiz'den yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' Süratli Suüstü Dronu tam isabetle vuruldu" denildi.

'ALBATROS-K' süratli su üstü dronu vurulma anı

L-UMTAS NEDİR?

L-UMTAS, taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen tanksavar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir. T-129 ATAK ve SH-70 helikopterlerinin yanı sıra MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 standartlarına sahip diğer helikopter platformlarına entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir. L-UMTAS helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.

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