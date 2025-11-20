Yıkamaya bırakılan otomobili izinsiz alıp zarar veren çalışana 3 yıl hapis

Burdur'da çalıştığı oto yıkamacıya bırakılan spor otomobili izinsiz alıp, drift yaparak yaklaşık 150 bin lira zarar veren Erkan Ö., yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, 23 Eylül 2024 tarihinde yıkanması için bıraktığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor otomobilinin, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık zarar verildiğini iddia etti. Yıkamaya bıraktığı aracını teslim aldığında farklı sesler geldiğini ve hareket etmediğini fark eden Kondu, belediye görevlileriyle güvenlik kameralarını incelediğinde olay gecesi saat 00.30 sıralarında bir görevlinin aracı aldığını, saat 04.00'e kadar gezip, drift yaparak zarar verdikten sonra otoparka koyduğunu gördü. Kondu'nun şikayetinin ardından oto yıkamacı çalışanı Erkan Ö. hakkında dava açıldı.
Erkan Ö.'nün tutuksuz yargılandığı Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanığın katılmadığı karar duruşmasında; taraf avukatları ile Şahin Kondu hazır bulundu. Kondu ve avukatı, sanığın cezalandırılmasını, sanık Erkan Ö.'nün avukatı ise beraat talep etti. Mahkeme heyeti; Erkan Ö'yü, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan, suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığıyla sanığın kusur durumu dikkate alınarak 5 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, önce bu cezayı yarı oranında artırarak 7 yıl 6 ay yükseltti ardından istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 1 ay 15 gün hapse indirilmesine hükmetti.