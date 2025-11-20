Yıkamaya bırakılan otomobili izinsiz alıp zarar veren çalışana 3 yıl hapis

Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, 23 Eylül 2024 tarihinde yıkanması için bıraktığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor otomobilinin, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık zarar verildiğini iddia etti. Yıkamaya bıraktığı aracını teslim aldığında farklı sesler geldiğini ve hareket etmediğini fark eden Kondu, belediye görevlileriyle güvenlik kameralarını incelediğinde olay gecesi saat 00.30 sıralarında bir görevlinin aracı aldığını, saat 04.00'e kadar gezip, drift yaparak zarar verdikten sonra otoparka koyduğunu gördü. Kondu'nun şikayetinin ardından oto yıkamacı çalışanı Erkan Ö. hakkında dava açıldı.