Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Yıkamaya bırakılan otomobili izinsiz alıp zarar veren çalışana 3 yıl hapis

Yıkamaya bırakılan otomobili izinsiz alıp zarar veren çalışana 3 yıl hapis

12:5420/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Yıkamaya bıraktığı aracını teslim aldığında farklı sesler geldiğini ve hareket etmediğini fark eden Kondu dava açtı.
Yıkamaya bıraktığı aracını teslim aldığında farklı sesler geldiğini ve hareket etmediğini fark eden Kondu dava açtı.

Burdur'da çalıştığı oto yıkamacıya bırakılan spor otomobili izinsiz alıp, drift yaparak yaklaşık 150 bin lira zarar veren Erkan Ö., yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, 23 Eylül 2024 tarihinde yıkanması için bıraktığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki spor otomobilinin, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık zarar verildiğini iddia etti. Yıkamaya bıraktığı aracını teslim aldığında farklı sesler geldiğini ve hareket etmediğini fark eden Kondu, belediye görevlileriyle güvenlik kameralarını incelediğinde olay gecesi saat 00.30 sıralarında bir görevlinin aracı aldığını, saat 04.00'e kadar gezip, drift yaparak zarar verdikten sonra otoparka koyduğunu gördü. Kondu'nun şikayetinin ardından oto yıkamacı çalışanı Erkan Ö. hakkında dava açıldı.





KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Erkan Ö.'nün tutuksuz yargılandığı Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanığın katılmadığı karar duruşmasında; taraf avukatları ile Şahin Kondu hazır bulundu. Kondu ve avukatı, sanığın cezalandırılmasını, sanık Erkan Ö.'nün avukatı ise beraat talep etti. Mahkeme heyeti; Erkan Ö'yü, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan, suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığıyla sanığın kusur durumu dikkate alınarak 5 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, önce bu cezayı yarı oranında artırarak 7 yıl 6 ay yükseltti ardından istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 1 ay 15 gün hapse indirilmesine hükmetti.




#burdur
#otomobil
#ceza
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 20 Kasım 2025 kataloğu satışta: İşte A101'de bu hafta indirimleri