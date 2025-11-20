Yeni Şafak
Esenyurt'ta en sonunda bu da oldu: Balkona tırmanıp cins kediyi çaldı

10:1020/11/2025, Perşembe
IHA
Kedi hırsızlığı ise anbean çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta bir şahsın aracıyla geldiği sokakta bir dairenin balkonundaki cins kediyi çaldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde balkonda cins kediyi gören bir şahıs, aracının dörtlülerini yakarak sokakta durdu. Bir süre sonra balkona tırmanan adam, kediyi ensesinden yakalayarak dışarı çıkardı. Yerde sakinleştirdiği kediyi kucağına alan şahıs, aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Görenlere pes dedirten kedi hırsızlığı ise anbean çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.





#esenyurt
#istanbul
#cins kedi
#hırsız
