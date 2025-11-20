Esenyurt'ta en sonunda bu da oldu: Balkona tırmanıp cins kediyi çaldı

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde balkonda cins kediyi gören bir şahıs, aracının dörtlülerini yakarak sokakta durdu. Bir süre sonra balkona tırmanan adam, kediyi ensesinden yakalayarak dışarı çıkardı. Yerde sakinleştirdiği kediyi kucağına alan şahıs, aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Görenlere pes dedirten kedi hırsızlığı ise anbean çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.