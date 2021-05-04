Yıkılan caminin altından çıkan ambar şaşırttı

Ağrı’da bulunan ve 70 yıllık bir geçmişi olan Merkez Cami, riskli ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Yıkılan caminin yeniden inşaatı sırasında caminin hemen yanında bulunan bir bölgede ortaya çıkan yapının tarihi bir yer olabileceği düşüncesiyle ekiplere haber verildi. Kars Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucunda yapının eski bir buğday ambarı olduğunu belirledi.

BUĞDAY AMBARI ÇIKTI

Yapının fark edildikten sonra cami inşaatının durdurulduğunu söyleyen Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, “Burada bir yığıntı fark edilince biz hemen kültür müdürümüzü aradık, emniyete haber verdik. Onlarda Kars’tan Müze Müdürlüğü ekiplerini gönderdi. İncelemelerin ardından buranın büyük ihtimalle bir buğday ambarı olduğunu söylediler. Zaten Ağrı 1923 yılında il oldu. Ondan önce burası köydü. Buranın da camiyle hiçbir ilgisi yok. Çalışmamıza engel bir durumda yok. İnşaata devam edeceğiz” diye konuştu.