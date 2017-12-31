Yılbaşı fırsatçılarına jandarma baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ilçesinde kaçak olarak içki üretildiği ve bunun da yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine ismi belirtilen şüphelinin ve eşinin sosyal medya hesaplarını takibe alan jandarma ekipleri söz konusu şüphelinin Çatalca Subaşı Mahallesinden paylaşımlar yaptığını belirlemesi üzerine içki imalatı yapılan yerin burada bir adres olduğunu belirledi.

Yılbaşı akşamı ucuz sahte içki

Söz konusu adrese baskın düzenleyen Jandarma ekipleri; piyasaya sürülmek üzere yaklaşık 1 tona yakın Şarap, 250 litre sahte alkollü içki (rakı), ile birlikte kaçak içki imalatında kullanılan düzenek ve üzüm baskı makinesi, kapaklama makinesi, filtre makinesi, (250) adet satışa hazır dolu şarap şişesi, (485) adet doluma hazır boş şişe, ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirdi, kaçak içki üretimi yaptığı şüphesi ile R.T isimli şahsı gözaltına aldı.

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Geri dönüşüm diye toplanan kullanılmış şişeler kullanıldı

Kaçak içki imalathanesi ile ilgili soruşturma yapan jandarma ekipleri şüpheli, R.T.nin piyasadaki kullanılmış içki şişeleri toplayarak hiçbir işleme tabi tutmadan bunlara tekrar sahte içki doldurduğunu ve elinde bulunan kapaklama makinesi ile şişeleri kullanılmamış gibi göstermek için yeni kapak taktığını tespit etti.Jandarma ekipleri kaçak içki imalathanesindeki malzemelere el koyarken sahte içki imalatı yaptığı şüphesiyle R.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.