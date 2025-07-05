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Yıldırım isabet eden yolcu uçağı Elazığ'a zorunlu iniş yaptı

Yıldırım isabet eden yolcu uçağı Elazığ'a zorunlu iniş yaptı

16:075/07/2025, Cumartesi
DHA
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Bingöl Havalimanı'na saat 13.55'te inmesi planlanan uçak, alçalmaya başladığı sırada kuyruk kısmına yıldırım isabet etti.
Bingöl Havalimanı'na saat 13.55'te inmesi planlanan uçak, alçalmaya başladığı sırada kuyruk kısmına yıldırım isabet etti.

Ankara'dan kalkış yapan yolcu uçağı Bingöl Havalimanı'na inişe geçtiği sırada kuyruğuna yıldırım isabet edince rotasını değiştirerek Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcular, kara yoluyla Bingöl'e gönderildi.

Ankara- Bingöl seferini yapan VF4122 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 12.55'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bingöl Havalimanı'na saat 13.55'te inmesi planlanan uçak, alçalmaya başladığı sırada kuyruk kısmına yıldırım isabet etti. Bunun üzerine kaptan pilot, güvenlik gerekçesiyle inişi iptal ederek Elazığ Havalimanı'na yöneldi. Uçak, havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Yolcular ise havalimanında bir süre bekletildikten sonra kara yoluyla Bingöl'e gönderildi.




#Elazığ Havalimanı
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