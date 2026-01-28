Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor

Toplantıda ana gündem başlığının Suriye olması bekleniyor.

MGK toplantısında Şam yönetimi ile SDG arasında 18 Ocak'ta imzalanan “Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması” çerçevesinde sahadaki son durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye sınırına yakın bölgelerde alınacak ilave tedbirler ile Şam yönetiminin talebi halinde sağlanacak destek de masada olacak.

MGK toplantısında bölgesel konu başlıkları da ele alınacak. Gazze'nin yeniden inşasına dönük çabalar ve diplomatik temaslar da toplantıda değerlendirilecek.