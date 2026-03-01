Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
YKS başvurularında son gün: 2 Mart

YKS başvurularında son gün: 2 Mart

15:261/03/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
YKS başvuruları için son gün yarın
YKS başvuruları için son gün yarın

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecinde sona gelindi. Adaylar, başvurularını 2 Mart yarın saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar için
2 Mart Pazartesi
son gün.

Yarın gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek.

Başvurular; ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreyle gerçekleştirilebilecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

Sınavlar 20-21 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.




#YKS
#başvuru
#ÖSYM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verileri paylaştı! Yağışlar barajlara yaradı mı?