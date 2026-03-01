YKS başvurularında son gün: 2 Mart

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecinde sona gelindi. Adaylar, başvurularını 2 Mart yarın saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.
Yarın gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek.
Başvurular; ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreyle gerçekleştirilebilecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.
Sınavlar 20-21 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.