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YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! YKS cevap kağıtlarına nasıl bakılır?

YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

2019-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM, YKS sonuçlarını açıklamış, sınavda bir sorunun iptal edildiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ÖSYM tarafından, 15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceliyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

YKS sonuçları açıklandı
GÜNDEM
YKS sonuçları açıklandı

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

2019-YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarına ulaşmak için tıklayınız

YKS'de bir soru iptal edildi
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