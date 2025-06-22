YKS'de son tur: Paragraflar zorladı

YKS'ye bu yıl 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurdu. Dün saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. TYT, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde uygulandı. 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 333 bin 836 kişi görev aldı. YKS, Hakkari'nin Şemdinli, Hatay'ın Hassa, Kocaeli'nin Dilovası, Kütahya'nın Gediz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ilk kez yapıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler ise okulun önünde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Dışarıda bekleyen veliler, sınav bitiminde adayları alkışlarla karşıladı.

Adaylar, matematik testindeki uzun soruların ve Türkçe sorularının kendilerini zorladığını söyledi. Türkçe testinde yer alan "sağaltma" sorusu adayların en çok takıldığı sorulardan biri oldu. Sınava giren adaylardan Nehir Yıldırım, sınavın kendisi için orta zorlukta geçtiğini, en çok Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinde zorlandığını belirtti. Yıldırım, YKS'ye ilk defa girdiğini söyleyerek "Umarım son sınavım olur, bunu herkes için söylüyorum. Herkes girsin ve rahatlasın. Umarım herkesin gönlünce olur" dedi. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünü hedeflediğini dile getiren Yıldırım, TYT'de stresli olduğunu ancak yarın yapılacak AYT için daha hazır hissettiğini belirterek "AYT'de daha iyi bir puan yapacağımı düşünüyorum. Yarın daha iyi bir sınav geçirme ihtimalim yüksek" ifadelerini kullandı. Adaylardan Ömer Orhan ise Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinin kolay olduğunu, genel itibarıyla sınavın kendisi için kolay geçtiğini ancak matematik testinde paragraf sorularıyla karşılaştıklarını ve bu anlamda zorlandığını söyledi.