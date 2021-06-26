YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, saat 13.00'da Twitter'dan yaptığı açıklamada YKS'nin ilk oturumu TYT'nin tamamlandığını duyurdu. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır.
Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim.
Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."
2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır.
Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. #yks2021
2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır.