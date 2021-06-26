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EĞİTİM

YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
YKSnin ilk oturumu tamamlandı
​ÖSYM Başkanı Halis Aygün

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, saat 13.00'da Twitter'dan yaptığı açıklamada YKS'nin ilk oturumu TYT'nin tamamlandığını duyurdu. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır.

Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim.

Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim."


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