YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları öğretmenlerimiz için kapattık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çocukların risk grubunda yer almamasına rağmen okulların neden kapalı olduğu sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, 'Öğretmenlerimiz risk altında. Bunun için eleştirilebilirim ama ben öğretmenlerimizi riske atamam' dedi.