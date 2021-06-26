Gündem YKSye girecek kardeşi kimliğini unutunca üç kilometre koştu
KAYSERİ

YKS'ye girecek kardeşi kimliğini unutunca üç kilometre koştu

Kayseri’de YKS'ye girecek Betül Kartal, kimliğini evde unutunca abisi Hasan Kartal, kardeşine kimliğini okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden koşarak ulaştırdı. Okul önünde bekleyen veliler, ter içinde kalan Hasan’ı alkışlayarak tebrik etti.

Haber Merkezi İHA
YKSye girecek kardeşi kimliğini unutunca üç kilometre koştu
Hasan Kartal

Kayseri’de Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda YKS’ye girecek Betül Kartal, babası Hakkı Kartal ile okula geldi.

Okulun girişinde kimliğini bulamayan Betül, kimliğini evde unuttuğunu hatırladı. Babasının araması üzerine okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden kimliği alarak koşmaya başlayan Betül’ün ağabeyi Hasan Kartal, kimliği son dakikada kardeşine yetiştirdi.

Kardeşini sınava yetiştirebilmek için 3 kilometre koştu
OYNAT 00:59
Kardeşini sınava yetiştirebilmek için 3 kilometre koştu
Kayseri'de sınav heyecanı ile kimliğini evde unutan Betül Kartal'ın kimliğini ağabeyi Hasan okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden koşarak getirerek kardeşini son dakikada sınava yetiştirdi. Okul önünde bekleyen velilerde, ter için kalan Hasan'ı alkışlayarak tebrik etti.

Kayseri'de 46 bin öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi başladı. Sabahın erken saatlerinde sınavlara girecekleri okullara gelen öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlara alındı. Öğrenci velileri de büyük bir heyecanla çocuklarını beklerken, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Hasan, günün kahramanı oldu Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda ilk defa YKS'ye girecek olan Betül Kartal'da, babası Hakkı Kartal ile okula geldi. Okulun girişinde kimliğini bulamayan Betül, kimliğini evden almadığını hatırladı. Babasının araması üzerine okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden kimliği alarak koşmaya başlayan Betül'ün ağabeyi Hasan Kartal, kimliği son dakikada yetiştirdi. Kan ter içerisinde kalan Hasan'ı gören okulun etrafındaki velilerde alkışlayarak kutladı. Kimliğini alan Betül de, gireceği salona koşarak gitti. Betül'ün babası Hakkı Kartal, 'Son saniyede paşam kimliği getirerek sınava yetiştirdi. Sevinçliyiz. İnşallah sayesinde kazanacak. Kimliği evde unutmuş.. Yanına aldığını sanıyorduk ama heyecandan unutmuş' dedi. Ağabey Hasan Kartal ise, 'Durmadan koştum. En azından 'yetişsin' dedim' ifadelerini kullandı.

Kan ter içerisinde kalan Hasan’ı gören okulun etrafındaki veliler de alkışlayarak kutladı. Kimliğini alan Betül, sınava gireceği salona geçti.

"Durmadan koştum"

Ağabey Hasan Kartal, "Durmadan koştum. En azından ’yetişsin’ dedim" ifadelerini kullandı.

Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı
GÜNDEM
Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı
Abone Ol Google News
Sahte indirim uyarısı

Sahte indirim uyarısı

​Bayram öncesi fırsatçılar harekete geçti.
Diplomalı arıcı

Diplomalı arıcı

​Devlet desteğiyle kendi işini kurdu.
İHA muhabirini darp eden İYİ Partili Lütfü Türkkanın korumalarından pes dedirten ifadeler: Üç maymunu oynadılar

'Selam' <br>gençlerle buluştu

'Selam'
gençlerle buluştu

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

​Almanlara yönelik Türkiye anketinde sevindiren sonuç

Onu bile çaldılar

Onu bile çaldılar

​Hırsızlar siteyi soyup soğana çevirdi.

​Her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyorlar
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Üç kilometre koştu

Üç kilometre koştu

Sınav başlamadan kimliğini kardeşine yetiştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.