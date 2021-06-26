YKS'ye girecek kardeşi kimliğini unutunca üç kilometre koştu
Kayseri’de YKS'ye girecek Betül Kartal, kimliğini evde unutunca abisi Hasan Kartal, kardeşine kimliğini okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden koşarak ulaştırdı. Okul önünde bekleyen veliler, ter içinde kalan Hasan’ı alkışlayarak tebrik etti.
Kayseri’de Refika Küçükçalık Ortaokulu’nda YKS’ye girecek Betül Kartal, babası Hakkı Kartal ile okula geldi.
Okulun girişinde kimliğini bulamayan Betül, kimliğini evde unuttuğunu hatırladı. Babasının araması üzerine okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden kimliği alarak koşmaya başlayan Betül’ün ağabeyi Hasan Kartal, kimliği son dakikada kardeşine yetiştirdi.