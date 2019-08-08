Gündem YOİKK bugün toplanıyor
ANKARA

YOİKK bugün toplanıyor

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan YOİKK üyesi bakanlar ve özel sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, saat 14.00’te başlayacak. Toplantıda, çalışma hayatı, vergi, finansman ve teşvikler, yatırım yeri, çevre ve imar izinleri, Ar-Ge, katma değerli üretim ve sertifikasyon, ticaret, enerji ve madencilik, yatırım ortamı çerçeve konular ve altyapı olmak üzere 8 farklı çalışma grubunda, YOİKK üyesi STK’lar ve bakanlıklarca yapılan öneriler ele alınarak bir eylem planına karar verilecek. Kurul, yeni yapısıyla ilk toplantısını Oktay başkanlığında 25 Nisan’da gerçekleştirmişti.

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